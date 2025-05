Nederland moet kritischer zijn op Israël, vinden 6 op de 10 mensen: 'Nu al te laat met ingrijpen'

Flinke zorgen over sfeer

Door oorlog in het Midden-Oosten maken 6 op de 10 (60 procent) zich zorgen over de vrede in de wereld. "Mogelijke kettingreacties zijn dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan", zegt een niet-stemmer.

Vlak na het uitbreken van de oorlog in 2023 maakten 7 op de 10 (70 procent) zich zorgen over de gevolgen voor de sfeer in de Nederlandse samenleving. Dat is na anderhalf jaar oorlog onverminderd hoog. Nu maakt 78 procent zich daar zorgen over. Een PVV'er zegt: Al die protesten en tegenstellingen. Iedereen vindt van alles en niemand luistert naar de ander."