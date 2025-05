Hoe koning Lodewijk Napoleon onze hoofdstad van Den Haag maar Amsterdam 'verplaatste'

Moeilijk terug te draaien

Meer dan 200 jaar later doet raadslid De Mos nu dus een oproep om het verzoek van Lodewijk Napoleon terug te draaien. Maar zijn plan om Den Haag tot de hoofdstad van Nederland te bekronen, zal niet makkelijk gaan, weet hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

Dit komt omdat in de Nederlandse grondwet is vastgesteld, dat Amsterdam de hoofdstad is. "De grondwet herzien is een lange procedure die in twee stappen gaat", vertelt Voermans. "In de eerste stap, wordt er een wet vastgesteld, die uitdrukt dat je de Grondwet wil gaan wijzigen. Dan moet de Tweede Kamer worden ontbonden, en vervolgens zijn er verkiezingen."

Vergaderen op een andere plek

"Tijdens de verkiezingen moet er in twee rondes worden gestemd over de herziening van de Grondwet", gaat de historicus verder. "En dan kan alleen maar de Grondwet herzien worden als twee derde van beide Kamers het daarmee eens zijn."

Het is volgens Voermans makkelijker om de Staten-Generaal naar Amsterdam te halen. De Staten-Generaal kan op andere plekken vergaderen en dit is ook al eens eerder gebeurd, vertelt hij . "Er werd bijvoorbeeld altijd vergaderd in de Trevenzaal op het Binnenhof, maar dat is nu verplaatst naar het Katshuis. Dus, dat kan op een andere plek gebeuren, ook Amsterdam."