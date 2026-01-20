Hoe heeft één jaar Trump de band met Europa veranderd? "Moeten meer op eigen benen staan"

Precies een jaar geleden werd Donald Trump beëdigd als 47e president van de Verenigde Staten. Sinds zijn aantreden heeft hij een groot aantal beleidsmaatregelen getroffen, die onder meer gevolgen hebben voor internationale handel, de samenwerking binnen de NAVO, wetenschappelijk onderzoek en het migratiebeleid.

Blauwdruk

Zijn presidentschap roept zowel binnen als buiten de Verenigde Staten sterke reacties op. Het eerste jaar van het presidentschap van Donald Trump past binnen zijn vooraf uitgestippelde koers, volgens Ian Kenny, directeur van het John Adams Institute. Veel van de veranderingen die Trump heeft doorgevoerd waren al terug te vinden in de zogeheten Project 2025-documenten.

Hierin staat beschreven hoe de Amerikaanse overheid anders ingericht zou kunnen worden onder een nieuwe Trump-regering. Volgens Kenny zijn deze documenten een blauwdruk voor het huidige beleid. "Hij had een plan en ook mensen die klaarstonden om het uit te voeren zonder het ter discussie te stellen. Dat onderscheidt deze tweede termijn van zijn eerste termijn."

Overrompelde bondgenoten

In korte tijd werden beleidswijzigingen aangekondigd die gevolgen hadden voor handel, defensie en diplomatieke verhoudingen. Niet alleen de inhoud, maar ook het tempo waarmee de veranderingen werden doorgevoerd, hebben internationale partners verrast. "We gingen van het ene op het andere moment van volledig geïntegreerde systemen en gedeelde waarden naar een toon waarin vicepresident J.D. Vance op de Veiligheidsconferentie van München suggereert dat Europeanen behoren tot de 'vijand van binnenuit'. Dat is een forse toonverschuiving."

Kenny benadrukt dat de richting van de Verenigde Staten niet nieuw is. Wat wél nieuw is, is de focus op Europa, vervolgt hij. "De combinatie van tempo en verschuiving van focus zorgde ervoor dat de schok in Europa zo voelbaar was."