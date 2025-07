Een feestdag afschaffen om kosten te besparen, zoals Frankrijk nu wil doen: jullie vragen beantwoord

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van statistiekbureau CBS beantwoordt jullie vragen.

1. Hoe zijn de feestdagen op dit moment geregeld in Nederland?

In Nederland hebben we 11 officiële nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. Twee hiervan vallen altijd op een zondag, waardoor er 9 dagen overblijven waarop we vrij (kunnen) zijn.

"Nederland heeft relatief weinig officiële feestdagen", zegt Van Mulligen. "Ik heb me weleens laten vertellen dat we het laagste aantal in West-Europa hebben." Veel landen om ons heen hebben inderdaad meer officiële feestdagen, vooral ook omdat andere landen vaak regionale feestdagen kennen.

Daar komt nog bij dat in Nederland een feestdag niet betekent dat je automatisch ook vrij bent op die dag: in de wet is namelijk nergens vastgelegd dat je vrij moet zijn op feestdagen. Dat moeten werkgevers en werknemers onderling afspreken in de cao, legt Van Mulligen uit. "Of je vrij bent, verschilt heel erg per bedrijfstak. Neem bijvoorbeeld Goede Vrijdag of Bevrijdingsdag: in sommige bedrijfstakken is dat wel een vaste vrije dag, maar in de meeste niet."

De kerstdagen zijn voor de meeste mensen wel altijd vrije dagen, maar bijvoorbeeld in de horeca is het heel gebruikelijk dat je dan moet werken, noemt de CBS-hoofdeconoom als voorbeeld. "Ja, dan wordt er wel gewerkt. Maar dan geldt wel vaak dat je een hoger salaris verdient, bijvoorbeeld twee keer zoveel als op een normale werkdag."

We hebben in ons land dus weinig feestdagen in vergelijking met andere Europese landen, maar tegelijkertijd merken we er ook minder van. Dat zit volgens Van Mulligen zo: "Nederland is wereldkampioen deeltijd werken, de werkweek is hier relatief kort." Werknemers lopen hierdoor dus ook relatief minder vrije uren mis.