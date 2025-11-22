De gevechtstank is weer terug: 'Krijgsmacht wordt weer versterkt'

Tijdens de Koude Oorlog had Nederland zo'n 1.000 eigen tanks. Maar na de val van de Berlijnse muur is er zwaar bezuinigd op defensie. De dreiging van Rusland was voorbij, dachten we. En in 2011 gingen zelfs de laatste Nederlandse tanks in de uitverkoop.

Demissionair minister van defensie Ruben Brekelmans zegt dat het achteraf beter was geweest om de tanks te behouden. "Maar met de dreiging waar we nu voor staan - de militaire opbouw van Rusland - is het nodig dat we tankcapaciteit hebben."