Chirurg El Saddy ziet hoe collega's in Gaza verhongeren: 'Hoe kunnen we dit laten gebeuren?'

We spreken de arts in zijn huis onder de rook van Rotterdam. Hij heeft er een hectische periode opzitten waarin hij mensenlevens probeerde te redden in de Gazastrook. Het waren lange dagen waarbij hij zwaargewonde mensen moest behandelen.

Uitgehongerd

Elke dag kregen hij en zijn collega's in het ziekenhuis een klein bakje rijst. "Toen hadden we in ieder geval nog iets te eten."

Maar ook dat bakje rijst is er niet meer. Zelfs medisch personeel wordt uitgehongerd. "Ik krijg berichten van collega's die zich amper nog kunnen concentreren."