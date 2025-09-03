4 op 10 jongeren voelen zich door geen enkele politieke partij gehoord: 'Te veel korte termijn'
De Nederlandse politiek heeft een flinke hoeveelheid partijen, maar toch geeft 40 procent van de jongeren aan het gevoel te hebben dat géén van deze partijen naar ze luistert.
Dat blijkt uit onderzoek van het Jongerenpanel van EenVandaag, onder 1.329 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. In 2023 werd de motie aangenomen dat er beleid moet komen voor jongeren. Morgen wordt de Nationale Jeugdstrategie gepresenteerd, waarin informatie staat over hoe het met jongeren gaat en wat zij nodig hebben van de politiek. Het onderzoek laat zien dat zo'n aanpak hard nodig is.
Jongeren als minderheid
Veel van de jongeren die het gevoel hebben niet te worden gehoord door politieke partijen, hebben het idee dat er slecht naar hen wordt geluisterd omdat ze een minderheid vormen binnen de gehele groep kiezers, en daarmee minder interessant zijn voor politieke partijen.
"Jongeren ervaren nog voor heel hun leven invloed van de politiek, maar zijn een klein deel van de kiezers", legt een jongere uit het panel uit. En iemand anders zegt: "De focus ligt dus bij de wat ouderen, omdat dat de meeste stemmers zijn."
Niet meegenomen in beleid
Je gehoord voelen is één, je stem terugzien in het politieke beleid is twee, blijkt verder uit het onderzoek. Maar liefst twee derde (64 procent) heeft het gevoel dat hun mening niet wordt meegenomen in het politieke beleid. "Ik denk dat jongeren genoeg gehoord worden door de politiek, maar dat het daarmee ook ophoudt", vertelt iemand. "De politiek luistert naar jongeren, maar implementeert geen beleid dat de jongeren tegemoet komt."
En iemand anders zegt: "Veel partijen zeggen de mening en de problemen van jongeren heel belangrijk te vinden, maar als het puntje bij paaltje komt is het toch het eerste wat overboord wordt gegooid."
Focus op korte termijn
Deze jongeren vinden dat politieke partijen zich te vaak focussen op korte termijnproblemen, terwijl een hoop jongeren zich zorgen maken om problemen op de lange termijn, zoals het klimaat of onderwijs.
"De huidige politiek focust zich te veel op de korte termijn en hun eigen hachje, en niet op de lange termijn en de toekomst", zegt iemand. "Grote stappen durven ze niet te nemen, omdat ze bang zijn zetels te verliezen."
Dit onderzoek is gehouden op 2 en 3 september 2025. Er deden 1.329 leden van het Jongerenpanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.
Meer jongerenthema's
53 procent van de jongeren heeft wel het idee dat er politieke partijen zijn die naar hen luisteren. "Je ziet nu toch partijprogramma's met meer thema's die jongeren aangaan, zoals de huizenmarkt", vertelt een panellid.
Vooral kiezers die in 2023 op een coalitiepartij hebben gestemd, voelen zich nu niet vertegenwoordigd. Zij zagen de partij van hun keuze vooral ruziemaken over korte termijnzaken, terwijl besluiten over langere termijnproblemen werden uitgesteld. Jongere kiezers van oppositiepartijen voelen zich vaker wel gehoord, maar zeggen juist vaker dat hun mening niet terugkomt in het beleid.