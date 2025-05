1 op de 10 weet of vermoedt dat familielid 'fout' was in de Tweede Wereldoorlog, deel kwam erachter door nieuw oorlogsarchief

Ruim 1 op de 5 van alle deelnemers (22 procent) heeft iemand opgezocht in het online archief. Een derde van hen (35 procent) kwam bij het zoeken één of meerdere familieleden tegen. Nog eens 1 op de 5 weet niet of de persoon met de gevonden naam een familielid is.

Schaamte, spanningen maar vooral duidelijkheid

Erachter komen dat een familielid tijdens de oorlog met de Duitsers samenwerkte heeft soms ingrijpende gevolgen. Zo is er bij 1 op de 5 een gevoel van schaamte voor die persoon. Bij 16 procent ontstonden spanningen in de familie. En bij een meerderheid (59 procent) veranderde na de ontdekking hoe ze over die persoon denken.